Bafra'da yaya geçidinde çarpışma: motosikletle elektrikli bisiklet iki kişiyi yaraladı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve iki kişi yaralandı.

Kaza yeri ve gelişimi:

Kaza, Samsun-Sinop kara yolu Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 ASU 934 plakalı motosikleti kullanan 17 yaşındaki E.E.M., Samsun istikametine seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki Fevzi Koç'un elektrikli bisikletine çarptı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü ile elektrikli bisiklet sürücüsü Fevzi Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fevzi Koç, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

BAFRA İLÇESİNDE 17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI MOTOSİKLET İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI