Bağ bozumu geleneği Gecek Mahallesi'nde protokolün pekmez kazanında canlandı

Gecek Mahallesi'nde köklü bağcılık geleneği sürdü

Eskişehir’in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesinde düzenlenen geleneksel bağ bozumu programında il protokolü, siyasi temsilciler ve yöre halkı bir araya geldi. Etkinlikte üzüm hasadı gerçekleştirildi; protokol üyeleri hem topladıkları üzümleri değerlendirdi hem de bölgenin tarımsal mirasını yerinde gözlemledi.

Katılımcılar ve törenin önemi:

Programa Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve beraberindeki heyet katıldı. Etkinlik, bölgedeki bağcılık faaliyetlerinin hem ekonomik hem de kültürel önemine dikkat çekti.

Vali Erdinç Yılmaz'ın dilekleri:

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin daveti ile programa katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Konuşmasında "Üzümlerimizi topladık. Bereketli olmasını diliyoruz. Topraklarımızda bu bereketin hiç eksik olmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı ve Destici'ye davet için teşekkür etti.

Vali Yılmaz ayrıca etkinliğin yerel üretimin görünür kılınması ve tarımsal mirasın korunması açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Destici'nin vurguları ve bağcılığın rolü:

Mustafa Destici, Gecek Mahallesi’nin yaklaşık 820 yıllık geçmişine sahip bir Selçuklu köyü olduğuna dikkat çekti ve bağcılığın yöredeki önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Destici, "Bağcılık kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Üzüm; yaprağından meyvesine, kurusundan pekmezine kadar farklı şekillerde değerlendiriliyor." diyerek tarımsal çeşitliliğin ve geleneksel üretim biçimlerinin sürdürülebilirliğine işaret etti.

Konuşmasında bu yıl tarımsal üretimde bereketli bir sezon yaşandığını belirterek katılımcılara teşekkür etti ve bağ bozumunun hayırlı olmasını diledi.

Geleneksel pekmez uygulaması:

Etkinlik kapsamında protokol üyeleri, bağlarda toplanan üzümlerle hazırlanan geleneksel pekmez kazanlarının başına geçti. Vali Yılmaz ve beraberindekiler, taze toplanan üzümlerden elde edilen pekmezin tadına bakıp hazırlık sürecini yerinde inceledi.

Gün boyu süren program, hem üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasına hem de bağcılık geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlayacak etkinliklerle devam etti.

GECEK MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN GELENEKSEL BAĞ BOZUMU PROGRAMINDA İL PROTOKOLÜ VE SİYASİ TEMSİLCİLER BİR ARAYA GELEREK ÜZÜM HASADI GERÇEKLEŞTİRDİ.