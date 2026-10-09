Bagajdaki zulalama sonu oldu: Adana'da 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

Operasyonun seyri:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.A. ve R.İ.'in kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, C.A.'nın kullandığı hafif ticari aracı takibe aldı.

Takip sırasında ekipler, aracın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi üzerinde önünü keserek durdurdu. Uygulamada görevli dedektör köpeği bagaja tepki verdi ve polis bagajı kontrol etti.

Ele geçirilen madde ve şüphelilerin durumu:

Bagajda yapılan aramada zulalanmış 9 kilo 250 gram skunk maddesi bulundu. Olayda araçta bulunan C.A. ve yolcu konumundaki R.İ. gözaltına alındı.

Her iki şüpheli de emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın yankıları:

Adana'da gerçekleştirilen bu operasyon, emniyet birimlerinin gelen istihbaratı değerlendirip saha takibiyle sonuca ulaşması şeklinde kayda geçti. Ele geçirilen miktar ve şüphelilerin tutuklanmasıyla soruşturma devam ediyor.

Torbacıların aracının önünü kestiler: 9 kilo skunk ele geçirildi