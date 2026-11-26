Bağcılar Güneşli'de meydana gelen kaza

Bağcılar Güneşli bölgesinde kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada iki kişi ağır yaralandı.

Kaza anı ve olayın seyri:

Sürücünün kontrolünü yitirdiği aracın kaldırıma çıkarak yaya grubuna çarpması sonucu çarpma meydana geldi. Olayın sonucunda iki kişinin ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Bilinenler ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili ayrıntılar ve yaralıların durumu hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Kaza nedeniyle bölgedeki hareketlilik ve müdahale ihtiyacı göze çarptı.

Bağcılar Güneşli'de kontrolden çıkan otomobil kaldırma çıkarak yayalara çarptı. Kazada iki kişi ağır yaralandı