olayın gelişimi:

İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi 2190. Sokak'ta saat 21.40 civarında meydana gelen olayda, plakasız motosiklet üzerinde bulunan ve siyah giyimli iki şüpheli, sokak üzerindeki berber dükkanının önünde bekleyen dört kişiye birden fazla el ateşi açtı. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk incelemeyi yapan ekipler delil toplama çalışması yürüttü.

yaralananların durumu ve müdahale:

Saldırıda 16 yaşındaki E.G.'nin sol omuz ve her iki bacağından, olayla ilgisi olmadığı belirtilen 12 yaşındaki F.K.'nin ise boyun bölgesinden yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri delil toplama ve olay yeri incelemesi gerçekleştirirken, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Yetkililer, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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