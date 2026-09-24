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Bağcılar'da depo baskını: sentetik ecza üretiminde kullanılan 22 kilo 970 gram ham madde bulundu

Bağcılar'da bir depoya düzenlenen baskında 22 kilo 970 gram sentetik ecza ham maddesi, 6 gram satışa hazır uyuşturucu ve bir terazi ele geçirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 23:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bağcılar'da depo baskını: sentetik ecza üretiminde kullanılan 22 kilo 970 gram ham madde bulundu

Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonun özeti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen ihbar üzerine operasyon düzenledi. Aramalarda, 22 kilo 970 gram sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan ham madde ile 5 parça halinde toplam 6 gram satışa hazır uyuşturucu ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon detayları:

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan ham madde, sentetik ecza hapı üretiminde kullanılmak üzere depolanan miktar olarak kayıtlara geçti. Olay yerinden ele geçirilen maddeler ve ekipman, delil olarak ilgili birimlere teslim edildi ve kriminal inceleme başlatıldı.

Şüpheliler ve soruşturma:

Soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu tespit edilen M.K., F.Ç. ve E.Ö. isimli şüpheliler belirlendi. Yapılan çalışmalarda, E.Ö. isimli şahsın 17 Temmuz tarihinde tutuklandığı bildirildi. Firari olan M.K. ve F.Ç. isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Emniyet güçleri, ele geçirilen maddelerin kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmayı derinleştirirken, hukuki süreç ve adli işlemler devam ediyor.

Bağcılar&#039;da, baskın yapılan depo uyuşturucu imalathanesi çıktı

Bağcılar'da, baskın yapılan depo uyuşturucu imalathanesi çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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