Bağcılar'da can kaybına yol açan kaza güvenlik kamerasında

Bağcılar Güneşli Koçman Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 34 GYB 012 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma çıktığı ve yayalara çarptığı bildirildi.

görüntüde ne görülüyor:

Kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında aracın hızla ilerleyip kaldırıma çıkması ve yoldaki kişilere çarpması net şekilde görülüyor. Görüntüler kazanın kısa sürede gerçekleştiğini ve çarpmanın etkisini ortaya koyuyor.

kazanın detayları:

Sürücünün Muhammed Tacettin Ç. (26) olduğu, kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59) isimli iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Olay yerinin ve araç plakasının bilgilerinin görüntülerle de teyit edildiği belirtildi.

Bağcılar'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı