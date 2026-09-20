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Bağcılar'da kira anlaşmazlığı fırıncıyı çocuklarının önünde darbetti

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde kira kavgası sırasında fırın işletmecisi Güllü Güneysu, çocuklarının gözleri önünde darbedildi; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bağcılar'da kira anlaşmazlığı fırıncıyı çocuklarının önünde darbetti

olayın gelişimi:

Olay, dün İstanbul Bağcılar Fatih Mahallesi'ndeki bir fırın dükkanında meydana geldi. İddialara göre mülk sahibi, işleticisi olan Güllü Güneysu'dan dükkanını açmamasını ve boşaltmasını istedi. Kontrat süresinin 17 Şubat 2027'ye kadar olduğu belirtilmesine rağmen Güneysu süre talep etti. Akşam saatlerinde mülk sahibinin kayınbiraderinin dükkana gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı ve gerilim kısa sürede şiddetlendi.

saldırı anı ve yaşananlar:

Güneysu'nun anlattığına göre, saldırgan iş yerindeki bazı ürünlere vurdu, dolabı tekmeledi ve yumurtaları Güneysu'nun üzerine fırlattı. Ayrıca pos makinesi ile darbe iddiası ve eline geçirdiği sopa ile tezgâh arkasına gelip üzerine yürüdüğü öne sürüldü. O sırada Güneysu'nun çocukları dükkanda bulunuyordu; çocuklar panikle bağırdı ve çevredeki vatandaşlar müdahale ederek kadını kurtardı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

polis müdahalesi ve tarafların ifadesi:

Güneysu, yaşananların ardından polis çağırdığını ve ekiplerin gelmesiyle tarafların karakola gidip ifade verdiğini belirtti. Olay sonrası saldırganın ifadesinin alınıp serbest kaldığı belirtildi. Güneysu, malzemelerini bitirip çıkmak için süre istediğini, ancak mülk sahibinin bu talebi kabul etmediğini ifade etti ve kendisine fiziki müdahalede bulunan kişinin cezalandırılmasını talep etti. Olayın hukuki süreci ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN ESNAF GÜLLÜ GÜNEYSU

YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN ESNAF GÜLLÜ GÜNEYSU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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