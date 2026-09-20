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Bağcılar'da kira anlaşmazlığıyla başlayan saldırıda zanlı yakalandı

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde kira tartışması sonucu fırıncı Güllü Güneysu'ya saldıran O.Ü. (52) yakalandı; yumurtalı saldırı sonrası soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:16

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bağcılar'da kira anlaşmazlığıyla başlayan saldırıda zanlı yakalandı

olayın gelişimi:

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bir fırında meydana gelen olayda, iş yeri sahibi ile işletmeci arasında kira nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Söz konusu dükkânın mülk sahibi, işletmeci Güllü Güneysu'dan dükkanını boşaltmasını ve anahtarı teslim etmesini istemiş; Güneysu ise 17 Şubat 2027 tarihine kadar kontrat süresi bulunmasına rağmen çıkmak için süre talep etmişti.

İddialara göre mülk sahibinin eşi ve kayınbiraderi dükkanı gelerek tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte şahısların davranışları şiddetlendi; iş yerindeki bazı ürünlere vuruldu ve yumurtalar Güneysu'ya fırlatıldı.

soruşturma ve gözaltı:

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kadına saldırdığı belirlenen O.Ü. (52) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaşananlar kayıt altına alındı ve olayın tarafları ifadelerine başvuruldu.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şüpheli hakkında kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından işlem yapılacak ve adli makamlara sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, delillerin toplanıp değerlendirilmesinin ardından ek işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Yerel toplulukta, işletme sahipleri ile mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların hukuki yollarla çözülmesinin önemi vurgulanırken, benzer olayların önüne geçilmesi için kolluk kuvvetleri ve ilgili tarafların iş birliğinin gerekliliği ifade edildi.

BAĞCILAR’DA KADIN FIRINCIYA SALDIRAN MÜLK SAHİBİNİN ABİSİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK...

BAĞCILAR’DA KADIN FIRINCIYA SALDIRAN MÜLK SAHİBİNİN ABİSİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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