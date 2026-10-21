Bağcılar’da Nezaket Okulu’nun temeli atıldı

Tören ve katılımcılar:

Bağcılar Belediyesi tarafından Mahmutbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek Nezaket Okulu projesinin temeli törenle atıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile Bağcılar Kurucu Belediye Başkanı ve eski İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık katıldı.

Törene ayrıca AK Parti İlçe Başkanı Mikail Çakır, MHP İlçe Başkanı Emre Dağcı, Rams Park Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, İlçe Müftüsü Ömer Kayhan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Döner, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlyas Karsavran ile HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi ilçe başkanları ve AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları temsilcileri de katıldı.

Tesisin fiziksel özellikleri:

Proje, toplam 3 bin 425 metrekarelik parsel üzerinde planlandı. Bu alanın içinde 1.315 metrekarelik inşaat alanı ve 1.945 metrekarelik yeşil alan yer alacak. Bina içinde sanat, proje, ritim ve duygu atölyelerinin yanı sıra 100 metrekarelik kütüphane, veli görüşme ve psikolojik danışmanlık odaları, revir ve mescit bulunacak.

Ayrıca tesiste hobi ve meyve bahçeleri, havuz alanı ile farklı yaş ve kullanım ihtiyaçlarına yönelik sosyal alanlar da inşa edilecek. Bu donanımın, çocukların beceri gelişimine ve ailelerin eğitim sürecine katkı sunması hedefleniyor.

Eğitim programı ve hedefler:

Merkezde, 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik üç ayrı müfredat uygulanacak: Çocuk Atölyeleri, Aile Atölyeleri ve Yetişkin Eğitimi. Eğitim içerikleri "Kendime Nezaket", "Çevreme Nezaket" ve "Dünyamıza Nezaket" başlıkları altında dürüstlük, dostluk, sabır, adalet, vatanseverlik, sorumluluk ve yardımlaşma gibi değerleri işleyecek.

Projenin öncelikli amaçlarından biri akran zorbalığını azaltmak ve aileleri sürece dahil ederek davranış değişikliği sağlamak. Belediye yetkilileri, eğitimlerle çocukların birbirlerine karşı daha sadakatli, vefalı ve merhametli bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini belirtti. Aile atölyeleriyle ebeveynlere de örnek davranış sergileme ve çocuk eğitimi konularında eğitim verilecek.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada nezaket kurallarının aslında toplumun içinde var olan bir davranış biçimi olduğunu vurguladı ve projenin ihtiyaç hiyerarşisinde önemli bir yere geleceğini söyledi. Gül, projenin kullanılmaya başlanmasıyla benzer taleplerin artacağını ve ilave merkezlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise projenin Türkiye genelinde örnek teşkil etmesini umduğunu belirterek, son yıllarda okullarda gözlemlenen şiddet olaylarına dikkat çekti. Yıldız, projenin akran zorbalığına karşı bir çözüm sunacağını, aynı zamanda ailelerin de aktif olarak eğitime dahil edileceğini anlattı. Başkan Yıldız ayrıca kurumun yaklaşık 1.500 metrekare kapalı eğitim alanına sahip olacağını ve mimarisinin özenle tasarlandığını dile getirdi.

Bağcılar'daki diğer yatırımlar ve eğitim projeleri:

Yıldız, ilçede eğitim alanında devam eden birçok projeye değindi. Buna göre ilçede yapımı süren 11 okul, güçlendirmesi tamamlanan 6 okul ve temeli atılan 14 sağlık ocağı gibi yatırımlar bulunuyor. Yıldız, ayrıca ilkokul 4. sınıfa giden öğrenciler için Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında okullardan araçlarla yüzme havuzlarına götürülerek öğrencilerin yüzme eğitimi aldırıldığını, 13 Ekim'de başlatılan çalışmanın okulların kapanışına kadar sürdürüleceğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise projenin hem içerik hem de mimari bakımdan ilçeye ve şehre vizyon katacağını, buradan yetişecek çocukların ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını söyledi.

Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından merkezde uygulanan eğitimlerin izlenip değerlendirilerek benzer merkezlerin çoğaltılmasının planlandığını kaydetti. Tören, emeği geçenlerin teşekkürleriyle sona erdi.

Bağcılar’da Nezaket Okulu projesinin temeli atıldı