Bağcılar'da sosyal medya tartışması sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü

Bağcılar'da sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün iki grup arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, tarafların bir araya gelmesiyle sokak ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.E.D. (18) ile B.D. (17) bıçaklanarak yaralandı.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.E.D.'nin durumu kritik olduğu bildirilirken, B.D.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.

Soruşturma ve yasal süreç:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bağcılar İlçe Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, olayın herhangi bir çeteleşme veya yasaklı madde alışverişi ile bağlantısı olmadığı tespit edildi. Polis, 3'ü çocuk olmak üzere 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Yapılan araştırmalarda, tartışmayı başlatan şüphelinin E.B.S. (15) olduğu ve sosyal medya üzerinden başlayan kavganın yüz yüze kavgaya dönüştüğü belirlendi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği E.B.S.'nin tutuklanmasına karar verirken, diğer üç şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Sosyal medyada başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı