Bağcılar'da yürürken saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti, 5 şüpheli gözaltında

Bağcılar'da silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bağcılar'da caddede yürüyen iki gencin uğradığı silahlı saldırıda, 21 yaşındaki Emirhan Menteşe hayatını kaybetti. Olay, 10 Ekim akşamı saat 22.52'de Fatih Mahallesi Pazar Caddesi'nde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Olay yeri ve ilk tespitler:

Polis ekiplerinin çalışmasında olay yerinde 13 boş kovan bulunduğu ve çevredeki bir iş yerine 2 mermi isabet ettiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Emirhan Menteşe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi; cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yanındaki 20 yaşındaki Baran D. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri olayla ilgili çalışmanın sürdüğünü açıkladı. Olayda hayatını kaybeden Emirhan Menteşe'nin kayıtlarda 13 adet suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Saldırının detayları, güvenlik kamera görüntüleri ve olay yerindeki deliller doğrultusunda değerlendirilecek. Emniyet, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin ifadeleri ve delil incelemelerine göre ek işlem yapacağını duyurdu.

EMİRHAN MENTEŞE