Bağdat büyükelçisi İnan'ın Kerkük ziyareti yatırım ve işbirliği gündemine odaklandı

Bağdat büyükelçisi İnan'ın Kerkük ziyareti ve işbirliği gündemi

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve beraberindeki heyet, Musul'un ardından Kerkük'ü ziyaret etti. İnan, Kerkük Valiliği binasında Irak Devlet Bakanı ve Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi ve görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede ele alınan başlıklar:

İnan, ziyaretin aylar öncesi planlandığını belirterek, Türkiye ile Irak arasında kurumsal ilişkilerin yeniden şekillendiği ve işbirliğinin güçlendiği bir döneme girildiğini vurguladı. Görüşmede Kalkınma Yolu Projesi, altyapı projeleri ile yatırım alanlarındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Hedefler ve izlenecek adımlar:

İnan, yakın ilişkiler içinde olunan Irak şehirleriyle Türk iş insanları arasında yeni ticari ve ekonomik ilişkiler kurmayı hedeflediklerini söyledi. Temaslarda yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve altyapı projelerinde işbirliğinin artırılması planlandı.

Taraflar, Kerkük ve bölgeye yönelik ekonomik temasların devam edeceğini belirterek, somut adımlar atılması yönünde mutabık kaldı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve beraberindeki heyet, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi.