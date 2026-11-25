Ulaştırma gündemi Bağdat'ta: fuar açılışı ve proje tanıtımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ITL Irak Expo 2026'nın açılış konuşması için gittiği Bağdat'ta Türkiye ile Irak arasındaki ulaştırma iş birliğinin yeni safhasını anlattı. Uraloğlu, ev sahipliği ve davet için Irak Hükümeti ile organizasyonu hazırlayanlara teşekkür ederek fuarın bölge ülkeleri arasında yeni yatırım ve ortaklık fırsatları yaratacağına inandığını belirtti.

Kalkınma Yolu ve yeni finansman modeli

Uraloğlu, iki ülke arasındaki ortak vizyonun somut örneği olarak Kalkınma Yolu Projesi'ni gösterdi. Konuşmasında projenin sadece bir ulaşım hattı olmadığını; limanlar, lojistik merkezleri, sanayi tesisleri, enerji ve haberleşme altyapılarını bağlayacak kapsamlı bir ekonomik girişim olduğunu vurguladı. Bakanın ifadeleri arasında şu vurgular yer aldı:

"Irak ile yürüttüğümüz Kalkınma Yolu Projesi ortak vizyonumuzun en somut örneklerinden biridir. Bu projeyle bir ulaştırma koridoru inşasında yeni bir finansman mekanizmasını da Irak ile birlikte hayata geçirme arzusundayız. Petrol karşılığında demir yolu inşasıyla başlamayı planladığımız bu yeni sistemin diğer ülkelerle olan ilişkilerimize de örnek olmasını arzu ediyoruz".

Uraloğlu, projede Fav Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak koridorun tarihsel ve ekonomik fırsat sunduğunu; kara ve demir yolu entegrasyonunun ticaret yollarını güçlendireceğini belirtti.

Bölgesel entegrasyon, altyapı öncelikleri ve uygulama adımları

Bakan, Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişimindeki coğrafyanın küresel lojistikte artan stratejik önemine dikkat çekti. Küresel tedarik zincirlerindeki değişimin, alternatif güzergahlar ve mevcut koridorların verimliliğinin artırılmasını zorunlu kıldığını söyledi ve bölgedeki eksik bağlantıların tamamlanmasının gereğine değindi.

Altyapı yatırımlarının yalnızca fiziki hatlar inşa etmek anlamına gelmediğini belirten Uraloğlu, taşımacılık süreçlerinin uyumlaştırılması, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, taşımacılığın dijitalleştirilmesi ve lojistik hizmetlerin geliştirilmesinin eş zamanlı adımlar olduğunu ifade etti. Bakanın bu konudaki hedefini şöyle özetledi:

"Nihai hedefimiz, sınırların ulaştırma ve ticaret bakımından bir engel olmaktan çıkarılmasıdır". Bu çerçevede teknik standartların uyumlaştırılması, finansman ve uygulama süreçlerinin hızlandırılması öncelikler arasında yer alacak.

Uraloğlu, Türkiye'nin müteahhitlik ve mühendislik birikiminin proje uygulamalarında katkı sağlayacağını ve ülkenin projeyi somut yatırımlarla ilerletmeye kararlı olduğunu da söyledi.

Görüşmeler ve uluslararası ilgi

Fuar süresince Uraloğlu, Irak Başbakan Yardımcısı Leys el-Hazali ve Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Haseni ile bir araya gelerek ortak gündemi değerlendirdi. Görüşmelerde Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ticaretin ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Bakan ayrıca projenin Avrupa'da da yakından izlendiğini, Avrupalı muhatapların tamamlanma takvimiyle ilgili artan sorular sorduğunu ifade ederek bölgesel projelere dair uluslararası ilginin büyüdüğünü kaydetti. Fuarın Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 26 Kasım Dünya Sürdürülebilir Ulaştırma Günü ile aynı tarihte düzenlenmesini de önemsediğini belirtti ve geleceğin ulaştırma sistemlerinin daha güvenli, erişilebilir, verimli ve çevre dostu şekilde geliştirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, fuarın kamu kurumlarını, özel sektör temsilcilerini, yatırımcıları ve uluslararası kuruluşları bir araya getirerek yeni iş birliklerine kapı açmasını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ITL IRAK EXPO 2026’DA KONUŞTU