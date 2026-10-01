Dolar 49,0297 +0,03%
Euro 55,4632 -0,15%
Bist 12.330,79 +3,21%
Altın Gram 6.640,49 +0,62%
EUR/USD 1,1291 -0,38%
Brent Petrol 100,12 +2,13%
--°

Bağdat'ta koalisyonun çekilmesi meydanlarda havai fişeklerle karşılandı

Bağdat'ta yüzlerce kişi ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çekilmesini Tahrir Meydanı'nda havai fişeklerle kutladı; güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bağdat'ta koalisyonun çekilmesi meydanlarda havai fişeklerle karşılandı

Kutlamalar Bağdat sokaklarını doldurdu:

Irak’ın başkenti Bağdatta yüzlerce kişi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından gece saatlerinde sokaklara döküldü. Kent merkezindeki ünlü Tahrir Meydanı’nda toplanan gruplar, havaya atılan havai fişeklerle çekilmeyi kutladı. Kutlamaya katılanlar arasında araçlarla meydan çevresinde tur atanların yanı sıra yürüyüşe katılanlar da vardı.

Tahrir Meydanı'ndaki atmosfer:

Kutlamalarda katılımcılar Irak ve İran bayrakları taşıdı; ayrıca İran destekli silahlı gruplardan Asaib ehli Hak bayrakları da görüldü. Havai fişek gösterileri geceyi aydınlatırken, kalabalığın coşkusu ve araç konvoyları meydanın çevresinde yoğunlaştı. Olay yerinde güvenlik güçleri de görünür şekilde önlem aldı ve bölgeye giriş-çıkışları kontrol etti.

Filistin Caddesi yakınında ayrı bir kutlama:

Bağdat’ın Filistin Caddesi yakınlarında düzenlenen ayrı bir etkinliğe bazı silahlı grup mensupları ve yöneticiler katıldı. Bu kutlamalarda, İran’ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lideri Ali Hamaney ile bazı Şii dini ve siyasi figürlerin posterleri taşındı. Göstericilerin bir kısmı bu posterlerle birlikte siyasi mesajlar verdi.

Genel olarak yapılan kutlamalar, koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından ortaya çıkan kamuoyundaki tepki ve sevinci yansıttı. Yerel yetkililer ve güvenlik birimleri, yoğunluğun oluşturduğu riskleri azaltmak amacıyla bölgedeki önlemleri artırdı ve kalabalığın dağılımını takip etti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden...

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesiyle havai fişeklerle kutlama yaptı.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nilüfer belediyesi'nden üniversite kampüsünde gıda denetimi
images

Irak'ta koalisyonun çekilmesiyle halk gerçek egemenlik istiyor
images

Söke'de servis araçlarında kapsamlı güvenlik denetimi
images

Darıca'da açılış indirimi izdihamı: zabıta mağazayı geçici kapattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Görele'de başkanlık seçimini Danıştay kararı belirleyecek

Sarıkamış'a modern durak: yeni şehirlerarası otobüs terminali hizmette

Bişkek'te türk dünyası diyalogları panelinde işbirliği ve ortak vizyon öne çıktı

Görüntüler ortaya çıktı: Tuncer'in azmettiricilik iddiasıyla bağlantılı kurşunlamalar

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı