Bağımlılıkla mücadelede KKTC ile kapsamlı iş birliği ve caydırıcı önlemler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın KKTC çıkışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu"nda konuştu. Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin hem arz hem talep boyutlarını eş zamanlı ele alacak şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti ve devletin kararlı adımlarına vurgu yaptı.

Katılımcıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına selamlayan Yılmaz, sempozyumun akademi, kurumlar ve saha uzmanlarını bir araya getirerek teorik değerlendirmelerin ötesinde somut ve önleyici politikalar üretme fırsatı sunduğunu söyledi. Sonuç bildirgesinin dikkatle inceleneceğini ve ortaya çıkacak önerilerin uygulamaları aydınlatacağını ifade etti.

Bağımlılık çok boyutlu bir tehdit:

Yılmaz, bağımlılığın günümüzde sınırları aşan ve dijital araçlarla evlere kadar ulaşan karmaşık bir tehdit haline geldiğini belirtti. Aile yapısından eğitime, güvenlikten adalete kadar toplumun farklı alanlarını etkileyen bu sorunun, tütün ve uyuşturucu kullanımının yanı sıra teknoloji, dijital oyun, sanal bahis ve kumar gibi davranışsal bağımlılıkları da içerdiğini vurguladı.

Bu nedenle mücadelenin bütüncül, çok eksenli ve proaktif olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, risklerin henüz ortaya çıkmadan tespit edilip engellenmesini sağlayacak stratejilerin sahada hakim kılınmasının zorunlu olduğunu kaydetti. Koruyucu ve önleyici yaklaşımların önemine dikkat çekerek, "Riskleri azaltırsanız krizleri yönetmek zorunda kalmazsınız" dedi.

Sistematik tedavi, rehabilitasyon ve sosyal yeniden entegrasyon:

Türkiye’de uygulanan bütüncül yaklaşım kapsamında arz ve talebin azaltılması, koruyucu çalışmalar, tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum, koordinasyon, bilim ve kapasite geliştirme başlıklarına odaklanıldığını aktaran Yılmaz, tedavi sonrası sosyal ortamın değiştirilmesinin hayati önemde olduğunu belirtti. "Tedavi gören bireylerin kendilerini bağımlı hale getiren sosyal ortama geri dönmemeleri" gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, tedavi altyapısına ilişkin somut veriler paylaştı: uyuşturucu bağımlılığı konusunda hizmet veren özelleşmiş merkez sayısının 2014'te 30 iken 2026'da 145'e çıktığını, "Bahar" adlı arındırma ve rehabilitasyon modelinin 23 merkezde uygulandığını ve "ALO 191" hattının 7/24 hizmet verdiğini söyledi. Ayrıca İstanbul'da İŞKUR iş birliğiyle tedavi sonrasında mesleki eğitim ve istihdam desteği projelerinin yürütüldüğünü kaydetti.

KKTC ile iş birliği, bilimsel izleme ve saha desteği:

Yılmaz, Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelede sahip olduğu deneyim ve kapasiteyi KKTC ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti: "Anavatan, garantör ülke ve kardeş ülke olarak... bu alandaki her türlü deneyimimizi ve kapasitemizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya hazırız."

Bu çerçevede atık su analizleri ve toksikoloji çalışmaları gibi bilimsel izleme yöntemlerinin önemine işaret eden Yılmaz, Ankara Üniversitesi ile KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu arasındaki iş birliğinin bu alanları kapsadığını söyledi. Türkiye'nin 81 ilinde narkotik birimleri görev yaparken, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne araç, teknik donanım ve bilişim desteği sağlandığını aktardı.

Yılmaz ayrıca, KKTC'de bağımlılıkla mücadeleye ayrılan bütçenin 2025'te 35 milyon liradan 2026'da 63 milyon liraya yükseltildiğini, 5 bin 381 kişiye doğrudan eğitim ve farkındalık çalışması yapıldığını ve denetimli serbestlik kapsamında 218 kişiyle program yürütüldüğünü belirtti.

Toplumsal etkiyi gösteren bir veri olarak Türkiye'de cezaevlerindeki hükümlülerin yaklaşık 3'te 1'inin doğrudan uyuşturucuyla bağlantılı suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğunu söyledi ve bağımlılığın dolaylı olarak başka suçlara da zemin hazırladığına dikkat çekti.

Önleyici eğitim ve aile destekleri:

Önleyici çalışmalarda çocukların temel hedef gruplar arasında olduğunu vurgulayan Yılmaz, okullarda uygulanan programlar sayesinde 2025'te 1,3 milyon kişiye güvenli teknoloji eğitimi verildiğini açıkladı. Ailelere doğrudan ulaşacak hizmetlerin güçlendirilmesi için aile destek merkezi ve sosyal hizmet merkezi kurulumuna yönelik hazırlıkların sürdüğü; 2026 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında projeye yaklaşık 50 milyon lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Yılmaz, medya ve sosyal medyada bağımlılığı normalleştiren mesajlara karşı ailelerin ve gençlerin uyanık olması gerektiğini ifade ederek, "Gerçek özgürlük bu maddelerden uzak kalabilme becerisidir" sözleriyle gençlere çağrıda bulundu.

Konuşmasını, bağımlılıkla mücadelenin tek bir bakanlık işi olmadığı, devletin tüm kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum, aileler ve sahadaki uzmanların ortak vizyonuyla yürütülmesi gerektiği vurgusuyla tamamlayan Yılmaz, sempozyuma katkı sağlayan kurumlara teşekkür etti ve çalışmaların gençler ile toplum için faydalı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Uyuşturucu baronlarına göz açtırmamak gerekiyor: Yılmaz'ın sözleri, hükümetin hem caydırıcı güvenlik önlemlerini hem de önleyici, rehabilite edici sosyal politikaları eş zamanlı yürütme kararlılığını özetliyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KKTC CUMHURİYET MECLİSİ'NDE DÜZENLENEN "BAĞIMLILIKLA MÜCADELE SEMPOZYUMU"NDA KONUŞTU.