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Bağımlılıkla mücadelede tedbirlerin ekonomik ve sosyal etkileri göz önünde bulundurulmalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bağımlılıkla mücadeleye destek verdiklerini, ancak sigara ve reklam kısıtlamalarının esnaf ve üreticilere etkilerinin değerlendirilmesini istedi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bağımlılıkla mücadelede tedbirlerin ekonomik ve sosyal etkileri göz önünde bulundurulmalı

TESK'ten uyarı: düzenlemeler esnafın durumunu gözetmeli:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bağımlılıkla mücadele çabalarını toplumsal sağlık açısından desteklediklerini ancak alınacak tedbirlerin ekonomik ve sosyal boyutlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

sağlık çalışmalarına destek ama dikkat çağrısı:

Palandöken, 'Sağlık Bakanlığımız tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırlanan çalışmaları toplum sağlığımız açısından destekliyoruz' ifadelerini kullanarak, sağlık politikalarına olumlu baktıklarını belirtti. Ancak söz konusu önlemlerin uygulama biçiminin sektörler üzerindeki etkilerinin önceden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

esnaf ve üreticilerin olası etkileri:

TESK lideri, özellikle sigara satışlarının kısıtlanması, reklam ve tanıtımlara yönelik düzenlemeler, standart paket uygulamaları ve kapalı dolapta satış gibi tedbirlerin esnaf, üreticiler ve ilişkili sektörlerde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Palandöken, 'Bu düzenlemelerin başta esnafımız olmak üzere üreticilerimizi ve birçok sektörü olumsuz etkileyebilecek sonuçları bulunuyor' diyerek, ekonomik etkilerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesini istedi.

Palandöken ayrıca esnafın mevcut koşullarına dikkat çekti: artan maliyetler, düşen alım gücü ve yükselen işletme giderleri nedeniyle esnafın zaten zor bir dönemde olduğunu belirterek, 'Satışlarını ve gelirlerini doğrudan etkileyebilecek yeni kısıtlamaların getirilmesi, esnafımız açısından yeni mağduriyetlere yol açabilir' uyarısında bulundu. Sonuç olarak, bağımlılıkla mücadelede toplum sağlığının korunmasının öncelikli olduğunu, ancak alınacak önlemlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin de dengeli biçimde ele alınması gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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