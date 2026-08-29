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Bağımsızlık meşalesi gelecek kuşaklara miras olacak

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bağımsızlık meşalesinin daim olacağını vurgulayıp şehitleri rahmetle andı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Emre Koç

Bağımsızlık meşalesi gelecek kuşaklara miras olacak

Bağımsızlık meşalesi gelecek kuşaklara miras olacak

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu günün Türk milletinin bağımsızlık tutkusu ve vatan sevgisinin en somut simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Aydoğdu, zaferin yıl dönümünü gurur, heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Zaferin tarihi önemi:

Vali Aydoğdu, tarih boyunca hürriyetinden ödün vermeyen Türk milletinin Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a uzanan mücadelesinde birlik ve beraberliği rehber edindiğini belirtti. Dumlupınar’da yakılan bağımsızlık meşalesinin Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalacağını dünyaya ilan ettiğini, şanlı ecdadın canları ve kanlarıyla bıraktığı vatanın geçmişin onuru ve geleceğin teminatı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet ve gelecek vurgusu:

Aydoğdu, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin bilimden sanayiye, savunmadan eğitime kadar birçok alanda geliştiğine dikkat çekti ve gelecek nesillere daha güçlü, müreffeh bir ülke bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Mesajında, milli değerlerin korunmasının ve kalkınma hedeflerinin birbirini tamamladığını söyledi.

Vali Aydoğdu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu anlamlı günde, başta İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Mesajını, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." sözleriyle tamamlayan Aydoğdu, halkı bu milli günün anlam ve önemine sahip çıkmaya çağırdı.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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