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Bağımsızlık mirası üzerine: Yalçın'dan 30 Ağustos çağrısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 Ağustos'u bağımsızlık mührü olarak tanımladı; ecdadın fedakârlığını anıp vatanın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bağımsızlık mirası üzerine: Yalçın'dan 30 Ağustos çağrısı

Başkan Yalçın'dan 30 Ağustos mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu söyledi. Yalçın, milletin birlik içinde hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin bu zaferle en anlamlı biçimde ortaya çıktığını belirtti.

Zaferin tarihi ve toplumsal mesajı:

Yalçın mesajında, '30 Ağustos 1922, Türk Milleti’nin küllerinden yeniden doğarak istiklâlini tüm dünyaya ilan ettiği gündür' ifadelerine yer vererek bu tarihin bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Mesajda zaferin; iman, vatan sevgisi ve birlik ruhunun somutlaşmış hali olduğu ifade edildi.

Geleceğe aktarılacak sorumluluk:

Başkan Yalçın, ecdadın fedakârlığını hatırlatarak, 'Bizlere düşen, ecdadımızın canıyla, kanıyla koruduğu bu vatanı aynı azim ve kararlılıkla gelecek nesillere aktarmaktır' dedi. Yalçın ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler ve gaziler için rahmet ve şükran dileklerini iletti.

Mesaj, toplumsal dayanışma ve milli bilincin korunmasının önemine dikkat çekerken, ilçede kutlama ve anma günlerinin bu ruh çerçevesinde gerçekleştirilmesi çağrısını da beraberinde getirdi.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA...

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, BÜYÜK TAARRUZ’UN TÜRK MİLLETİ'NİN BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK İRADESİNİN EN GÜÇLÜ SİMGELERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "ECDADIMIZIN CANIYLA, KANIYLA KORUDUĞU BU VATANI AYNI AZİM VE KARARLILIKLA GELECEK NESİLLERE AKTARMAK EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZDUR" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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