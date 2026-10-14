Bağışlarıyla örnek olan iş insanına Mehmetçik Vakfı'ndan altın madalya ve berat

ödül töreni ve bağış:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş insanı Egemen Mehmet Ertaş, oğlu Muhammed Alparslan Ertaş adına Mehmetçik Vakfı'na yaptığı üçüncü gayrimenkul bağışı nedeniyle Altın Madalya ve Berat ile ödüllendirildi.

Ödül, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bursa Bölge Temsilcisi Emekli Albay C. Levend Üzüm ve Albay Özkan Kavak tarafından takdim edildi.

destek mesajı:

Ertaş, törende Mehmetçik Vakfı'na teşekkür ederek şunları söyledi: "Kahramanca mücadele eden Mehmetçik ve polisimizin daima yanındayız. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

şehit aileleri ve gazilere yönelik taahhüt:

Ertaş, şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilere ise acil şifalar diledi ve şehit aileleriyle gazilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İŞ İNSANI EGEMEN MEHMET ERTAŞ, OĞLU MUHAMMED ALPARSLAN ERTAŞ ADINA MEHMETÇİK VAKFI'NA YAPTIĞI ÜÇÜNCÜ GAYRİMENKUL BAĞIŞI DOLAYISIYLA ALTIN MADALYA VE BERAT İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.