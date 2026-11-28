Mobil ekipten belde sakinlerine kapsamlı sağlık hizmeti

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan Mobil Sağlıklı Hayat Ekibi, Bağlama beldesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bir dizi ücretsiz sağlık hizmeti verdi. Çalışmanın amacı, kent merkezine uzak belde ve köylerde yaşayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaktı.

sunulan hizmetlerin kapsamı:

Ekipler, beldede rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları gerçekleştirdi. Ayrıca hekimler tarafından sigara bırakma danışmanlığı sağlandı, diyetisyenler tarafından halkı hedefleyen sağlıklı beslenme danışmanlığı verildi ve koruyucu ağız ile diş sağlığı hizmetleri sunuldu.

çocuk ve evde sağlık değerlendirmeleri:

Çalışma kapsamında 2-6 yaş grubundaki çocukların büyüme ve gelişimleri değerlendirildi ve ailelerine bilgilendirme yapıldı. Bunun yanında evde sağlık hizmeti alan hastalar ile yaşlıların sağlık durumları uzman hekim tarafından değerlendirildi. Tüm hizmetler, Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda ücretsiz olarak yürütüldü.

NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN MOBİL SAĞLIKLI HAYAT EKİBİ, BAĞLAMA BELDESİNDE KANSER TARAMALARINDAN ÇOCUK GELİŞİMİ DEĞERLENDİRMELERİNE KADAR ÇEŞİTLİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÜCRETSİZ SUNDU.