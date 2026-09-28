Bağlamış'tan borsanın geleceği için sandığa çağrı

seçim tarihi ve çağrının odağı:

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek organ seçimleri öncesinde borsa üyelerine çağrıda bulundu. Seçimlerin 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 09.00 - 17.00 arasında yapılacağı bildirildi.

Başkan Bağlamış, seçimlerin borsanın yönünü belirleyecek önemli bir süreç olduğunu vurgulayarak tüm üyeleri katılmaya davet etti.

başkanın mesajı:

Bağlamış, değerlendirmelerinde üyelerin karar süreçlerinde aktif rol almasının önemine dikkat çekti. Sözleri şöyle aktarıldı: "4 Ekim’de gerçekleştireceğimiz organ seçimleri, Borsamızın geleceğinde söz sahibi olmanız için önemli bir fırsattır. Her bir üyemizin görüşü ve katılımı bizim için değerlidir".

Bu açıklama bağlamında Bağlamış, Kayseri Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinde üyelerin ihtiyaç ve beklentilerinin belirleyici olduğunu tekrar etti ve kurumun hizmet anlayışının bunun üzerine kurulu olduğunu belirtti.

üyelerin rolü ve çağrı:

Bağlamış, konuşmasında Kayseri Ticaret Borsası’nın gücünü üyelerinden aldığına dikkat çekti: "Kayseri Ticaret Borsası, gücünü üyelerinden alıyor. Tarım, hayvancılık ve ticaret alanında şehrimize hizmet ederken üyelerimizin ihtiyaçlarını dinlemeye, birlikte karar almaya ve ortak akılla çalışmaya önem verdik. Bu anlayışın seçimlerimize güçlü bir katılımla yansımasını diliyorum".

Son olarak Başkan Bağlamış, tüm üyeleri seçim günü oy kullanmaya davet ederek sözlerini tamamladı: "Bu vesileyle tüm üyelerimizi 4 Ekim’de oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimlerin Borsamız, üyelerimiz ve Kayseri’miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Seçimler, borsanın gelecek dönemde izleyeceği politika ve önceliklerin belirleneceği bir fırsat olarak tanımlanırken, yönetimin çağrısı üyelerin sandığa gitmesi yönünde yoğunlaştı.

KAYSERİ TİCARET BORSASI (KTB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP BAĞLAMIŞ; 4 EKİM PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE BORSA ÜYELERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU.