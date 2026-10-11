Bağlanmadan taşınan tonluk beton bloklar Eskişehir Çevreyolu'nda tehlike yarattı

Eskişehir çevreyolu'nda tehlikeli yük taşımacılığı

Eskişehir Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan açık kasalı kamyonda, hiçbir sabitleme ekipmanı kullanılmadan taşınan beton bloklar trafikte korku yarattı. Araçtan arkadaki bir sürücü tarafından kayda alınan görüntülerde, 26 AIY 791 plakalı kamyonun kasasında her biri yaklaşık 2,5 ton olduğu tahmin edilen blokların bağlanmadan sallandığı görülüyor.

Görüntüler ve tanık ifadeleri:

İsmail Gaspıralı Alt Geçidi yakınlarında çekilen videoda beton blokların açık kasada sabitlenmeden ilerlediği ve salınım yaptığı açıkça izleniyor. Kaydı yapan sürücü, durumun ciddiyetine dikkat çekerek tehlikeyi belgeledi.

Videoda söz alan vatandaş, durumu şu sözlerle anlattı: "Hiçbir güvenlik önlemi yok. En az bunun tanesi kilo bakımından 2 ya da 2,5 ton gelecek malzemeler. Hiçbir güvenlik ekipmanı yok ve sallanıyor, sal yapıyor malzeme. Allah muhafaza birinin tepesine düşse büyük bir facia."

Sürücü ve trafikteki riskler:

Tonlarca ağırlıktaki blokların bağlanmadan taşınması, ani fren veya kaza anında yükün yola veya diğer araçların üzerine devrilme riskini artırıyor. Bu durum, trafikte zincirleme kazalara ve ağır yaralanmalara yol açabilecek ciddi bir tehlike oluşturuyor. Görüntüler, benzer taşımacılık uygulamalarının neden olduğu tehlikeleri gözler önüne serdi ve diğer sürücüler için alarm verici anlar yaşattı.

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLU'NDA AÇIK KASALI BİR KAMYONDA HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADAN TAŞINAN TBETON BLOKLAR, TEHLİKYE YOL AÇTI