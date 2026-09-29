Bağlantı iklim dayanıklılığının vazgeçilmez altyapısı oluyor

Vodafone raporu: bağlantı, iklim şoklarına karşı hayati bir yaşam hattı

Vodafone Grubu, telekomünikasyon altyapısının iklim uyumu ve dayanıklılık üzerindeki etkilerini ele alan yeni bir rapor yayımladı. "Bağlantı, İklim Dayanıklılığı İçin Bir Yaşam Hattı: Kesintiye Uğramış Bir Dünyada İklim Direncini Sağlamak" başlıklı çalışmada, Avrupa ve Afrika deneyimlerinden hareketle mobil şebekelerin erken uyarı, acil durum müdahalesi ve uzun vadeli toparlanma süreçlerindeki rolü vakalarla anlatılıyor. Raporda dört aşamalı yaklaşım olan öngör, hazırlan, müdahale et ve toparlan modeli, bağlantının iklim dayanıklılığındaki merkezî konumunu vurguluyor.

raporun ana bulguları:

Çalışma, aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetinin arttığı bir dönemde bağlantı kesintilerinin toplumsal zararları artırdığını belirtiyor. Son yıllarda aşırı hava olayları dünya genelinde 1,6 milyar insanı etkiledi ve yalnızca son 10 yılda 2 trilyon ABD dolarından fazla ekonomik kayba yol açtı. Rapora göre, iletişim kurma, uyarıları alma, hizmetlere erişme ve para transferi yapma yeteneği; kamu güvenliği, acil durum koordinasyonu ve toplumsal dayanıklılık açısından hayati önem taşıyor.

Erken uyarı sistemlerinin tehlikenin ortaya çıkmasından sonraki ilk 24 saatte devreye girmesi halinde oluşabilecek zararları yüzde 30’a kadar azaltma potansiyeli bulunuyor. Buna karşın dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri bu korumanın dışında kalıyor; rapor, nüfusun önemli bir bölümünün erken uyarı sistemlerinin koruması altında olmadığını ve elektrik kesintilerinin hâlâ büyük bir risk teşkil ettiğini ortaya koyuyor. Birleşik Krallık’ta bildirilen telekomünikasyon şebekesi olaylarının yaklaşık %25i elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak kaydedildi.

politikalar ve öneriler:

Vodafone, hükümetler, düzenleyici kurumlar, sektör ortakları ve insani yardım kuruluşlarının koordinasyonunu ön plana çıkarıyor. Raporda, dayanıklılığa yönelik yatırımların hızlandırılması, gelişmekte olan teknolojilerin yaygınlaştırılması, afet müdahalesinin koordinasyonunun güçlendirilmesi ve dijital finans çözümlerinin uyum önlemlerine entegrasyonu gibi adımlar öneriliyor. Ayrıca küresel iklim finansmanının yalnızca küçük bir kısmının yerel düzeye ulaştığına dikkat çekilerek, mobil para, dijital kuponlar ve dijital ödemelerin desteğin doğrudan topluluklara ulaştırılmasında taşıyabileceği öneme vurgu yapılıyor.

Operatör, iklim şokları öncesinde, sırasında ve sonrasında bağlantının bir yaşam hattı olmaya devam etmesi için tarafların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Raporda yer alan öneriler, özellikle kriz planlaması ve altyapı yatırımları açısından politika yapıcılara yol gösterici nitelikte.

cop31 öncesi Türkiye örneği:

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 öncesinde yayımlanan rapor, dirençli şehirler ve altyapılar oluşturulması gündemine de katkı sunuyor. Raporda verilen Türkiye örneğinde, ülkenin en yaygın iklim riskleri arasında kuraklık, su stresi ve ani su baskınları ile selin bulunduğu; artan sıcaklıklar ve değişen yağış düzenlerinin bu riskleri şiddetlendirebileceği ifade ediliyor.

Temmuz 2025’te İç Anadolu bölgesinde yaşanan olay, raporda somut bir vaka olarak yer alıyor. Bölgedeki belediye peyzaj ve yol yükseltme çalışmaları sonucunda kritik öneme sahip bir Vodafone tesisi yeni yol seviyesinin önemli ölçüde altında kaldı. Tesis, 8 saat süren kesintisiz canlı operasyon boyunca herhangi bir hizmet kesintisi yaşanmadan, çelik bir platform ve geçici destekler kullanılarak iki metre yükseltildi. Bu müdahale, selin daha geniş çaplı kesintilere yol açmadan önce merkezi koruyarak insanların, işletmelerin ve temel hizmetlerin güvendiği şebeke kapasitesinin sürdürülmesine yardımcı oldu.

Vodafone Grubu Dış İlişkiler ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Joakim Reiter, raporda bağlantı kesintilerinin uyarıların iletilmesini, acil hizmetlerin koordinasyonunu zorlaştırdığını vurguluyor ve altyapının iklim şoklarına karşı güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor: "İklim kaynaklı afetler daha sık ve şiddetli hale geldikçe risk de açıkça ortaya çıkıyor."

Rapor, bağlantının yalnızca günlük iletişim aracı değil, aynı zamanda kriz anında toplumların ayakta kalmasını sağlayan bir altyapı olduğunu gösteriyor ve politika yapıcılar ile sektör aktörlerine somut eylemler çağrısında bulunuyor.

VODAFONE GRUBU, TELEKOMÜNİKASYON ALTYAPISININ İKLİM UYUMU VE DAYANIKLILIK ALANINDAKİ ETKİSİNE DİKKAT ÇEKEN YENİ BİR RAPOR YAYINLADI.