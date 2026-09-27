Bağlar'da 3. kattaki yangın ev kullanılamaz hale geldi

Bağlar'da ev yangını söndürüldü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ekiplerce kontrol altına alındı. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

olayın seyri:

Söndürülen yangının dumanlarını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü ve çevredeki diğer dairelere sıçramasının önüne geçildi.

hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu apartmandaki dairede önemli ölçüde maddi hasar oluştu; ev, ekiplerin değerlendirmesine göre kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve soruşturma devam ediyor.

Vatandaşların ihbarı ve müdahale hızının olası daha büyük zararları önlediği belirtilirken, yetkililer benzer olaylara karşı dikkatli olunmasını ve yangın güvenliği kurallarına uyulmasını hatırlattı.

BAĞLAR İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ