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Bağlar'da kavşakta kamyonla taksi çarpıştı: taksi takla attı, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Gömmetaş Mahallesi'nde kamyonla taksinin kavşakta çarpışması sonucu taksi takla attı; 1 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bağlar'da kavşakta kamyonla taksi çarpıştı: taksi takla attı, 1 yaralı

kaza ayrıntıları:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Gömmetaş Mahallesi civarında seyir halindeki bir kamyon ile ticari taksinin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle taksi kontrolden çıkarak takla attı ve kavşağa çıktı.

olanların akışı:

Kazada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlarda gözle görülür hasar oluştu, taksinin takla atması dikkati çekti.

müdahale ve soruşturma:

Kazada 1 kişi yaralandı; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE KAMYON İLE TİCARİ TAKSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE KAMYON İLE TİCARİ TAKSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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