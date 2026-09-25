Bağlar'da tartışma ölümle sonuçlandı: eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Bağlar'da tartışma ölümle sonuçlandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan anlaşmazlık sonucu 32 yaşındaki Ayfer Çakmak silahla vuruldu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahale ve kontrollerde Çakmak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

olayın gelişimi:

Olay, ilçenin 5 Nisan Mahallesi'nde gerçekleşti. İhbar üzerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alıp görgü ve delil çalışması yaptı. Vefat eden kadının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı.

soruşturma ve işlemler:

Şüpheli olarak gözaltına alınan kişinin Çakmak'ın eşi O.Ç. (37) olduğu, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma ve işlemler yetkili birimlerce devam ediyor.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ BAĞLAR İLÇESİNDE SİLAHLA VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ GÖZALTINA ALINDI.