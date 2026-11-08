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Bağyüzü anıtı bakımında ortak sorumluluk çağrısı karşılık buldu

Ahmet Akın'ın talimatıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bağyüzü'ndeki Atatürk Anıtı'nda inceleme başlattı; İzmir'le ortak bakım ve düzenleme planlanıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 00:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bağyüzü anıtı bakımında ortak sorumluluk çağrısı karşılık buldu

Bağyüzü'ndeki anıtın durumu ve ilk tespitler:

Ayvalık'ın Bağyüzü Mahallesi ile İzmir'in Bergama ilçesi sınırları arasında yer alan Atatürk Anıtı, 2002'de açılmış ve dünyaca ünlü heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem imzasını taşımaktadır. Uzun süredir yeterli bakım ve ilgi görmemesi nedeniyle anıt ile çevresinde yıpranma ve bakımsızlık gözlemlenmiş, bu durum kamuoyunda gündem oluşturmuştur.

Alanla ilgilenenler, anıtın yalnızca korunmasının değil; bölgenin yerel üretimini destekleyen, kültürel ve sosyal yaşama katkı sunan bir merkeze dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti. Bu talep özellikle gazeteci Mehmet Gülümser'in yıllardır sürdürdüğü girişimlerle öne çıktı.

Belediye incelemeleri ve atılan ilk adımlar:

Gazeteci çağrılarının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın talimat verdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan anıtın bulunduğu alanda yerinde incelemeler yaparak mevcut durum, çevresel bakımsızlık ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında tespitlerde bulundu.

İncelemeleri takiben Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan da alana giderek değerlendirmelerde bulundu. Yapılan değerlendirmeler, anıtın geleceği ve çevre düzenlemesi açısından önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

Koordinasyon ihtiyacı ve beklentiler:

Anıtın idari olarak İzmir'in Bergama ilçesi sınırları içinde bulunması sebebiyle yapılacak bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarında kurumlar arası iş birliği önem taşıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tespitlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlanarak somut adımların atılması bekleniyor.

Mehmet Gülümser'in yıllardır sürdürdüğü girişimlerin ardından belediyenin sürece müdahil olması, anıtın yeniden düzenlenmesi ve alanın sosyal-kültürel bir merkeze dönüştürülmesi yönündeki beklentileri artırdı. Yapılan incelemelerin kısa sürede somut çalışmalara dönüşmesi yönünde süreç izleniyor.

BAĞYÜZÜ’NDEKİ ATATÜRK ANITI İÇİN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

BAĞYÜZÜ’NDEKİ ATATÜRK ANITI İÇİN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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