Baharözü'ne doğalgaz ve sosyal-kültürel tesis müjdesi

Baharözü Mahallesi'nde altyapı ve hizmet atağı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Baharözü Mahallesi, son dönemde yürütülen çalışmalar sayesinde yeni hizmetlere kavuşuyor. Mahalle Muhtarı Selim Gençer önderliğinde yürütülen çalışmalar, hem altyapı hem de sosyal yaşamı doğrudan etkileyen adımları içeriyor. Yapılan açıklamalarda, mahalle sakinlerinin uzun süredir çözüm beklediği sorunlara yönelik somut gelişmeler kaydedildiği belirtildi.

sel ve altyapı çalışmaları:

Yıllardır yaşanan sel ve su taşkınlarına karşı Devlet Su İşleri tarafından başlatılan ve mahalle içinde uzanan yaklaşık 4 kilometrelik kanal yapım çalışması tamamlanmaya yakın. Muhtar Gençer, bu kanal sayesinde olası taşkınların engellendiğini ve mahalle genelinde altyapı güvenliğinin arttığını vurguladı. Ayrıca mahalledeki fiber internet altyapısı döşemeleri, mezarlık bakımları ile cami içi ve dışındaki yenileme çalışmaları da halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

doğalgaz ve sosyal tesisin durumu:

Doğalgaz bağlantısı konusunda Milletvekili Halil Eldemir ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Gençer, Eldemir’in Baharözü Mahallesi’nin kısa süre içinde doğalgaza kavuşacağı bilgisini verdiğini aktardı. Bunun yanında mahalleye yeni bir sosyal ve kültürel tesis kazandırılması için imar planlarında gerekli çalışmalar tamamlandı; tesisin yeri ve konumu belirlendi. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda, tesis için ilk adımların atıldığı bildirildi.

Mahallede yürütülen bu çok yönlü çalışmalara muhtarın çabaları ve ilgili kurumların katkıları damga vururken, yetkililere ve belediye personeline teşekkür edildi. Sakinler, hem altyapı hem de sosyal donatı açısından yaşanan gelişmelerin mahalle yaşamını olumlu yönde değiştireceğini ifade etti.

BİLECİK’TE MAHALLEYE DOĞAL GAZ VE SOSYAL TESİS MÜJDESİ