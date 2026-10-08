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Bahçe anlaşmazlığı Nazilli'de can aldı: eski muhtar hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bahçe meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan Çatak Mahallesi eski muhtarı İsmail Kılıç (57) hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçe anlaşmazlığı Nazilli'de can aldı: eski muhtar hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçe sınırına ilişkin tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın tarafları arasında bulunan Çatak Mahallesi eski muhtarı İsmail Kılıç (57), kuzeni N.A. tarafından tüfekle vuruldu.

Yaralanma sonrası bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İsmail Kılıç için yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Şüphelinin yakalanması ve adli süreç:

Olayın ardından kaçan N.A., ormanlık alanda yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüpheli hakkında jandarmadaki işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk yapıldı.

Soruşturmaya ilişkin resmi makamların yaptığı açıklamalarda, çatışmanın başlangıç nedeni olarak bahçe meselesinin gösterildiği; adli sürecin ise kolluk kuvvetleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Yerel toplumda etkileri:

Çatak ve Kaşıkçılar mahalleleri arasında yaşanan bu olay, bölge halkında üzüntü ve tedirginliğe yol açtı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sonuçları, ilerleyen günlerde netleşecek.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE BAHÇE MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA TÜFEKLE VURULAN ÇATAK MAHALLESİ...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE BAHÇE MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA TÜFEKLE VURULAN ÇATAK MAHALLESİ ESKİ MUHTARI İSMAİL KILIÇ (57) HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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