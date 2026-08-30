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Bahçe rampasında kontrolünü kaybeden araç yan yattı: dört kişi yaralandı

D-400 Karayolu Bahçe rampasında sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yan yatan hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:03

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçe rampasında kontrolünü kaybeden araç yan yattı: dört kişi yaralandı

kaza yerinde olayın seyri:

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde, D-400 Karayolu Bahçe rampası Arıcaklı köyü mevkiinde seyir halindeki bir hafif ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi; olayın gerçekleştiği bölümde araç sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bildirildi.

yaralılar ve ilk müdahale:

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralıların tedaviye alındığı ve durumlarıyla ilgili resmi bir açıklamanın beklendiği öğrenildi.

ulaşım ve soruşturma:

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu üzerinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı; trafik ekipleri alternatif düzenleme yaparak güvenliği sağladı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve kaza nedeniyle oluşan hasarın tespiti ile olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, sürücülerin özellikle rampalarda hız ve yol koşullarına dikkat etmeleri uyarısını yinelerken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

OSMANİYE’DE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI: 4 YARALI

OSMANİYE’DE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ YAN YATTI: 4 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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