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Bahçecik'te kuyudan kurtarılan eşek sahibine teslim edildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde kuyıya düşen eşek, itfaiye ekiplerinin halatlı müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçecik'te kuyudan kurtarılan eşek sahibine teslim edildi

Bahçecik'te kuyudan çıkarılan eşek:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde arazide dolaşırken kuyıya düşen bir eşek, köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Müdahale ve kurtarma:

Köylüler tarafından fark edilen eşek için yapılan ihbar sonrası kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalıştı. Ekipler, eşeğe zarar vermeden kurtarmak için halat yardımıyla müdahale etti.

Teslim ve sonuç:

Kurtarma çalışmasının ardından eşek ekipler tarafından sahibine teslim edildi ve olay kısa sürede sonlandırıldı.

ELAZIĞ’DA KUYUYA DÜŞEN EŞEK, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

ELAZIĞ’DA KUYUYA DÜŞEN EŞEK, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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