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Bahçede bulunan 40 kök kenevir operasyonla ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

İzmir Konak'ta Narko Alan ekiplerinin düzenlediği operasyonda bahçede ekili 40 kök Hint keneviri ele geçirildi; materyaller şube müdürlüğüne teslim edildi, 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:11

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bahçede bulunan 40 kök kenevir operasyonla ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

İzmir Konak'ta kenevir operasyonu

İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bir eve düzenlenen operasyonda bahçede ekili halde kenevir bitkileri bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları:

Operasyonu, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Narko Alan ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri takip sonucu belirlenen adrese baskın düzenledi.

El konulan materyal ve işlem süreci:

Aramalarda evin bahçesinde ekili vaziyette 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen bitkiler, incelenmek ve gerekli işlemler yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, BAHÇEYE EKİLİ HALDE 40...

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR ADRESE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, BAHÇEYE EKİLİ HALDE 40 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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