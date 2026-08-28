Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bahçede çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde evinin önündeki incir ağacından düşen 72 yaşındaki Abuzer Tepe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçede çıktığı incir ağacından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin önündeki incir ağacına çıkan 72 yaşındaki Abuzer Tepe, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Ağır yaralanan Tepe'ye olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve hasta Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve son durum:

Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Tepe'ye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi. Cenaze, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.

Soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili olarak güvenlik birimleri ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı; düşüşün nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ARŞİV)

ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya...
images

Antalya'da Sarısu balıkçı barınağında gece yangını karada bekleyen tekneleri vur...
images

Uşak'ta jandarma saflarında terfi heyecanı: 50 personele yeni rütbe
images

Niamey'de silah ve patlama sesleri başkentte tedirginlik yarattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahil Güvenlik'ten deniz tahliyesi: Marmaris açıklarında yaralı vatandaş kıyıya ulaştırıldı

Erzincan yaylalarında kuşaktan kuşağa devam eden bal zenginliği

Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ergan’da gölde kürek: yüksek rakımda kano deneyimi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı