Bahçede ekmek paylaşımı: tilkiyle kurulan sıra dışı dostluk

Bahçesine gelen tilkiyle kurduğu güvene dayalı ilişki

Bartın’ın Ulus ilçesi Köklü köyünde yaşayan İsmail Yılmaz, evinin bahçesine ara sıra gelen tilkiyi ekmekle beslemeye başladı. Zamanla yabani hayvan, ondan kaçmak yerine yanına gelerek yiyecek aradı; bu anlar Yılmaz tarafından telefon kamerasıyla kayda alındı.

gözlemler ve kayda alınan anlar:

Yılmaz, tilkinin bahçeye gelerek yemek aradığını ve insanın varlığına aldırış etmeden yiyecek aramaya devam ettiğini ifade etti. Telefon kamerasına yansıyan görüntüler, bahçedeki göreceli güven ortamının tilkinin davranışını değiştirdiğini gösteriyor.

doğaya saygı ve karşılıklı güven:

Yılmaz sözlerini, "Doğa ile iç içe yaşamak işte budur" diyerek özetledi. Ayrıca, "Ara sıra bahçeme gelip yiyecek arıyor yaban hayvanları. Biz onları seviyoruz. Dün akşam da buradaydı tilki, ben de ona ekmek veriyorum. Aslında onlara zarar vermememiz lazım" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, yerel düzeyde yabani hayvanlara karşı gösterilen hassasiyeti yansıtıyor.

Olay, yerleşim yerlerine yakın doğal alanlarda insanların küçük jestleriyle yabani hayvanların davranışlarında oluşan değişiklikleri örnekliyor. Yılmaz’ın kaydettiği görüntüler, bölgedeki günlük doğa gözlemlerine ışık tutuyor.

BARTIN'IN ULUS İLÇESİ DRAHNA BÖLGESİ KÖKLÜ KÖYÜNDEKİ EVİNİN BAHÇESİNE GELEN TİLKİYİ EKMEK İLE BESLEYEN İSMAİL YILMAZ, ZAMANLA YABANİ HAYVANLA DOST OLDU.