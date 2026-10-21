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Bahçede elma ziyafeti çeken ayıya ev sahibinin tebessüm ettiren sözleri

Pamukova Karapınar Mahallesi'nde bir bahçeye giren ayı, ağaçtaki ve yere düşen elmaları yiyip karnını doyurdu; ev sahibinin sözleri izleyenleri güldürdü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bahçede elma ziyafeti çeken ayıya ev sahibinin tebessüm ettiren sözleri

Bahçeye giren ayı elma yedi

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren ayı, ağaçtaki ve yere düşen elmaları yiyerek bir süre bahçede kaldı. Çevresindekilere aldırış etmeden karnını doyuran hayvanın hareketleri, ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler ve ev sahibinin tepkisi:

Cep telefonuyla kayda geçen görüntülerde ev sahibinin ayıya yönelik sözleri dikkat çekti. Kayıtta, ev sahibi "Ayı kardeş, ne yapıyorsun, ayıp olmuyor mu?" diyerek sesleniyor; bu anlar izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Olayın kısa değerlendirmesi:

Ayı, hem ağaçtaki hem de yere düşen elmaları yiyerek bahçeden ayrılmadan önce karnını doyurdu. Görüntüler, sıradan bir sokak karşılaşmasından çok ev sahibinin espirili yaklaşımıyla hafif bir mizah unsuru taşıdı; bölgedeki olaya ilişkin başka bir bilgi veya zarar bildirilmedi.

SAKARYA’NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNE GİREN AYI, AĞAÇTAKİ VE YERE DÜŞEN ELMALARI YEDİ....

SAKARYA’NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE BİR EVİN BAHÇESİNE GİREN AYI, AĞAÇTAKİ VE YERE DÜŞEN ELMALARI YEDİ. O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDEN EV SAHİBİNİN AYIYA YÖNELİK SÖZLERİ GÜLÜMSETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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