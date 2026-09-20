Bahçede kuşburnu hasadı sırasında nadir Baran engereği görüntülendi

bahçede kuşburnu ağacının dibinde görüntülendi:

Tokat’ın Başçiftlik ilçesi Muhtarın Çiftliği mevkisinde doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, bahçesinde kuşburnu topladığı sırada siyah renkli bir yılan fark etti. Yılanın kuşburnu ağacının dibinde bulunduğunu belirten Karakoç, türün Baran engereği olduğu değerlendirmesinde bulundu.

görüntüleme ve müdahale:

Karakoç, yılanı bir süre cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Havanın soğuk olmasının etkisiyle hayvanın yavaş hareket ettiğini gözlemlediğini söyleyen Karakoç, canlıya zarar vermeden yerleşim yerinden uzaklaştırdı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldıktan kısa süre sonra gözden kayboldu.

baran engereğinin bilinen özellikleri ve uyarı:

Haberde adı geçen Baran engereği, Türkiye’de endemik kabul edilen zehirli engerek türleri arasında yer alıyor. Kaynağa göre bu tür, tehdit altında hissetmediği sürece insanlardan kaçınıyor ve genellikle savunma amacıyla ısırma davranışı gösteriyor. Bu tür gözlemlerinde sakin davranmanın ve uzmanlara haber vermenin önemine dikkat çekildi.

Olay, yerel sakinlerin doğada karşılaşabilecekleri vahşi yaşam unsurlarına karşı bilinçlenmesinin önemini hatırlatırken, görüntülerin doğa fotoğrafçılığında bulunabilecek yaklaşımların —canlıya zarar verilmeden belgelendirme ve doğal ortama geri bırakma— pratik bir örneğini sundu.

YILANIN SOĞUK HAVANIN ETKİSİYLE YAVAŞ HAREKET ETTİĞİNİ BELİRTEN NAZİF KARAKOÇ, "BURASI TOKAT’IN BAŞÇİFTLİK İLÇESİ. MUHTARIN ÇİFTLİĞİ CİVARINDAKİ BAHÇEMDE KUŞBURNU TOPLARKEN BARAN ENGEREĞİNİ GÖRDÜM" DEDİ.