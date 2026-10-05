Bahçede nöbetçi öğretmenin refleksi poğaça yiyen öğrenciyi kurtardı

öğrenciyi anında kurtaran müdahale:

Zonguldak'ta Yayla Ortaokulu bahçesinde meydana gelen olayda, poğaça yerken yemeğin boğaza kaçması sonucu boğulma tehlikesi yaşayan öğrenciye bahçede nöbet tutan Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sağlam müdahale etti.

Sağlam tarafından uygulanan heimlich manevrası sayesinde öğrencinin solunum yolu açıldı ve sağlık açısından ciddi bir durum oluşmadan kurtarıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

güvenlik kaydı ve eğitim vurgusu:

Görüntüler müdahalenin hızlı ve kontrollü olduğunu gösteriyor; öğretmenin refleksi ve anlık müdahalesi olayın olumsuz sonuçlanmasını önledi. Güvenlik kamerası kayıtları, müdahalenin saniye saniye belgelendiğini ortaya koyuyor.

Olay, okullarda görev yapan personelin ilk yardım ve acil müdahale eğitiminin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Aynı zamanda öğrenci beslenme ve gözetimi uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor.

ZONGULDAK'TA BAHÇEDE YEMEK YEDİĞİ SIRADA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ÖĞRENCİ, BAHÇEDE NÖBETÇİ ÖĞRETMEN TARAFINDAN HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARILDI.