Bahçeli göletine yavru sazan takviyesiyle amatör balıkçılığa destek

balıklandırma çalışması yapıldı:

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli beldesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Balıklandırma Projesi kapsamında yavru sazan balıkları Bahçeli Göleti'ne bırakıldı.

katılımcılar ve uygulama:

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Bor Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Furkan Mete ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Üretimi Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretme İstasyonu tarafından gerçekleştirilen yavru sazanlar göletle buluşturuldu.

amaçlar ve beklentiler:

Gerçekleştirilen çalışma ile su kaynaklarının korunması, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedeflendiği ifade edildi.

NİĞDE BAHÇELİ GÖLETİ’NE YAVRU SAZAN BIRAKILDI