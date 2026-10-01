Bahçeli ile DEM Parti heyeti gündemi değerlendirdi

Görüşme detayları:

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Toplantıda iki tarafın güncel siyaset ve bölgesel değerlendirmeleri ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ele alınan konular:

Taraflar, siyasi gündem, bölgesel meseleler ve olası iş birliği alanları üzerinde durdu. Görüşmelerde farklı perspektifler paylaşıldı ve iletişimin sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Tarafların mesajı:

Toplantı sonrasında her iki kesim de görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtti; iletişim ve temasların devamı mesajı verildi.

Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi