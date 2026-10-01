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Bahçeli ile Dervişoğlu TBMM resepsiyonunda kısa selamlaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile kısa süreli selamlaştı; Bahçeli soruya "Öyle düşünelim" diye yanıt verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Caner Şahin

Bahçeli ile Dervişoğlu TBMM resepsiyonunda kısa selamlaştı

TBMM resepsiyonunda selamlaşma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyon sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile kısa süreli bir selamlaşma gerçekleşti.

Selamlaşmanın görüntüsü ve sorular:

Selamlaşma basına da yansıdı; bir gazeteci, bu temas hakkında "Yeni bir şeyin başlangıcı mı?" diye soru yöneltti. Olay kısa ve samimi bir görüntü verdi, aynı zamanda siyasi ilişkiler bakımından takip edildi.

Bahçeli'nin yanıtı ve sonrasındaki atmosfer:

Bahçeli, gazetecinin sorusuna "Öyle düşünelim" yanıtını verdi. Karşılıklı selamlaşma sonrası taraflar kısa süre içinde ayrıldı ve resepsiyon programı devam etti; herhangi bir ek açıklama yapılmadı.

MHP Lideri Bahçeli, Dervişoğlu ile selamlaşmasını hakkında konuştu

MHP Lideri Bahçeli, Dervişoğlu ile selamlaşmasını hakkında konuştu

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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