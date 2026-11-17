Bahçeli'nin Sözcü TV değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Sözcü TV’ye kayyım atanmasıyla ilgili soruya ilişkin açıklamada bulundu.

açıklamanın özü

Bahçeli, bu konuda asıl muhatabın kanal değil, yöneticiler olduğunu vurgulayarak, "Bu sorunun sebep ve sonuçlarını Sözcü yöneticilerine sormak lazım" ifadesini kullandı.

sözcüklerin vurgusu

Bahçeli, konuşmasının devamında "Orada her akşam konuşmalarına dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım" diyerek tartışmanın odağının yöneticiler olması gerektiğini belirtti. Açıklama, basın mensuplarına TBMM Grup Toplantısı sonrasında yapıldı ve Bahçeli sorunun muhatabının netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

MHP lideri Bahçeli’den "Sözcü TV" açıklaması