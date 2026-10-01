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Bahçeli ve Kurtulmuş TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis'in yeni yasama yılı resepsiyonunda sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Bahçeli ve Kurtulmuş TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda görüştü

Bahçeli ve Kurtulmuş resepsiyonda bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyon sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile kısa süreli bir sohbet gerçekleştirdi.

görüşmenin içeriği ve atmosferi:

Toplantıda iki isim arasında geçen sohbetin içeriğine dair resmi detaylar paylaşılmadı, ancak görüşme samimi bir hava içinde geçti. Resepsiyon, Meclis çatısı altındaki yeni yasama dönemi açılışına yönelik bir araya geliş niteliğindeydi ve protokol ilişkileri çerçevesinde gerçekleşti.

diğer temaslar ve katılımcılar:

Bahçeli, resepsiyon kapsamında ayrıca Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile de bir araya geldi. Bu kısa görüşmelerde kültür, Meclis çalışmaları ve genel siyaset gündemine dair nezaket temelli temasların yapıldığı gözlendi.

Resepsiyon, yeni yasama yılı vesilesiyle milletvekilleri ve protokolün bir araya geldiği, karşılıklı selamlaşma ve kısa sohbetlerin öne çıktığı bir organizasyon olarak kayda geçti. Bahçeli ve Kurtulmuş arasındaki görüşme de bu çerçevede değerlendirildi.

MHP Lideri Bahçeli, TBMM Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi

MHP Lideri Bahçeli, TBMM Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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