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Bahçeli'den erken seçim yorumu: zamanı gelince karar verilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM yeni yasama yılı resepsiyonunda erken seçim tartışmalarına ilişkin, seçimin zamanında yapılması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Elif Demir

Bahçeli'den erken seçim yorumu: zamanı gelince karar verilmeli

tbmm yeni yasama yılı resepsiyonunda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda erken seçim olur mu sorusuna yanıt verdi.

erken seçim değerlendirmesi

Bahçeli, erken seçim gündemine ilişkin olarak Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım ifadelerini kullandı. Açıklama, seçimin tarihinin uzun süre önceden sabitlenmesine karşı bir değerlendirme olarak kayda geçti.

dem parti heyetiyle görüşme

Ayrıca Bahçeli resepsiyonda DEM Parti heyetiyle bir araya gelerek sohbet etti.

MHP Lideri Bahçeli: &quot;Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım&quot;

MHP Lideri Bahçeli: "Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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