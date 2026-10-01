Bahçeli'den erken seçim yorumu: zamanı gelince karar verilmeli

tbmm yeni yasama yılı resepsiyonunda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda erken seçim olur mu sorusuna yanıt verdi.

erken seçim değerlendirmesi

Bahçeli, erken seçim gündemine ilişkin olarak Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım ifadelerini kullandı. Açıklama, seçimin tarihinin uzun süre önceden sabitlenmesine karşı bir değerlendirme olarak kayda geçti.

dem parti heyetiyle görüşme

Ayrıca Bahçeli resepsiyonda DEM Parti heyetiyle bir araya gelerek sohbet etti.

MHP Lideri Bahçeli: "Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zaman geldiğinde yapmak lazım"