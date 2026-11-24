Bahçeli'nin grup toplantısı konuşması

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada terör ve karşıtlarına ilişkin sert ifadeler kullandı. Konuşma boyunca vurgulanan temel söylem, terörle mücadelenin ulusal çıkarlarla doğrudan bağlantılı olduğu yönündeydi.

Bahçeli'nin mesajı:

"Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır" sözleriyle Bahçeli, teröre karşı kararlı duruşun önemine dikkat çekti ve bu duruşu eleştirenleri hedef aldı.

Değerlendirme ve etkileri:

Bahçeli'nin söylemi, terör karşıtlığını yalnızca güvenlik meselesi olarak değil, aynı zamanda dış güçlerin müdahalesine karşı milli bir refleks olarak çerçeveliyor. Parti lideri, "Terörsüz Türkiye" ifadesini tekrar ederek, bu duruşu siyasal bir ölçüt olarak sundu.

Konuşmada kullanılan dil, muhaliflerin ve eleştirenlerin tutumunu dış güçlerle ilişkilendirirken, Bahçeli'nin hitabeti partisinin ve tabanın beklentilerine yönelik sert bir uyarı niteliği taşıdı.

MHP lideri Bahçeli: "Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır"