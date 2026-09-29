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Bahçelievler dönüşümde öne çıktı: 51.221 bağımsız birim yenilendi

Bahçelievler Belediyesi 'Önce İnsan, Güvenli Yaşam' anlayışıyla 2019'dan bu yana 51.221 bağımsız birimi yeniledi; destek 17 milyar lira.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bahçelievler dönüşümde öne çıktı: 51.221 bağımsız birim yenilendi

kentsel dönüşümde öne çıkış:

Bahçelievler Belediyesi, 2019'dan bu yana yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçede riskli yapı stokunun yenilenmesinde öncü konuma geldi. Belediye çalışmalarını "Önce İnsan, Güvenli Yaşam" anlayışıyla sürdürürken, süreçlere vatandaş katılımını artırmaya yönelik bilgilendirme, proje, ruhsat ve teknik destek hizmetlerini de düzenli olarak sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden kampanyası kapsamında Bahçelievler'de 2024 ve 2025 yıllarında toplam 51.221 bağımsız birim yenilendi. Kampanya sürecinde ilçedeki hak sahiplerine sağlanan toplam destek tutarının 17 milyar liraye ulaştığı açıklandı.

2026 performansı ve uygulamalar:

Belediyenin verilerine göre, 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde Bahçelievler İstanbul genelinde kentsel dönüşümde ilk sırada yer aldı. Bu dönemde toplam 1.190 bina güvenli yapılar inşa etmek amacıyla yıkıldı ve aynı zamanda 710 yeni yapı ruhsatı verildi. İlçede dönüşüm çalışmalarının farklı mahallelerde eş zamanlı sürdüğü bildirildi.

Belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır öncülüğünde hayata geçirilen uygulamalar arasında 10 ayrı imar planının devreye alınması bulunuyor. Bu planlarla hem yapı güvenliği hem de kent dokusunun yenilenmesi hedefleniyor.

süreç, erişim ve etki:

Bahçelievler Belediyesi, dönüşüm sürecini dijital ortamdan takip edilebilir hale getirerek şeffaflığı ve hızı artırmayı amaçladı. Kurulan dijital takip sistemi sayesinde vatandaşlar ve müteahhitler, dönüşüm kapsamındaki binaların hangi aşamada olduğunu internet üzerinden görebiliyor; böylece belediyeye gitmeden başvuru ve işlem ilerleyişi izlenebiliyor.

Kentsel dönüşüm çalışmaları sadece bina stokunu yenilemekle kalmadı, aynı zamanda ilçede yaklaşık 200 bin vatandaşın daha güvenli yapılarda yaşamasına katkı sağladı. Belediye, deprem riskine karşı yapı stokunu güçlendirme amacını öne koyarak, hak sahiplerine dönüşümün farklı aşamalarında bilgilendirme ve teknik destek sağlamayı sürdürüyor.

Bahçelievler Belediyesi, riskli yapıların yenilenmesi, güvenli yaşam alanları oluşturulması ve deprem riskine karşı dirençli bir kent yapısının inşası hedefleri doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyor.

Bahçelievler kentsel dönüşümde birinci: 50 bin daire yenilendi

Bahçelievler kentsel dönüşümde birinci: 50 bin daire yenilendi

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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