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Bahçelievler Mahallesi'nde kavşakta çarpışma: plakasız motosiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı; motosiklet sürücüsü Mustafa Can K. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçelievler Mahallesi'nde kavşakta çarpışma: plakasız motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazaya karışan motosikleti Mustafa Can K. kullanırken, otomobilin sürücüsü Serhat K. olarak bildirildi.

Kazanın meydana geldiği noktada motosikletin plakasız olduğu, otomobilin ise 02 ABB 379 plakalı olduğu belirtildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı sürücü, gerekli müdahalelerin ardından hızlı şekilde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve sorumlulukla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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