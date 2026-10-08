Dolar 49,2102 +0,02%
Euro 55,2100 +0,23%
Bist 12.111,23 -0,10%
Altın Gram 6.570,01 +0,29%
EUR/USD 1,1191 -0,08%
Brent Petrol 104,20 +3,99%
--°

Bahçelievler'de 100 çocuğa umut taşıyan 45. bisiklet dağıtımı

Bahçelievler Belediyesi'nin 45. bisiklet çekilişinde kura ile seçilen 100 çocuk, Orhan Ayhan Parkı'nda düzenlenen törende bisikletlerine kavuştu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:59

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 09:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bahçelievler'de 100 çocuğa umut taşıyan 45. bisiklet dağıtımı

Bahçelievler'de 100 çocuğa bisiklet teslim edildi

Bahçelievler Belediyesi, çocukları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 45. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Törenini Hürriyet Mahallesi Orhan Ayhan Parkı'nda düzenledi. Sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 çocuk törenle bisikletlerini teslim aldı. Programa Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı.

tören ve başkanın mesajı:

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, projenin aylık devam ettiğini ve uzun soluklu bir hedefi olduğunu vurguladı. Bahadır, "Bu 45. dağıtımımız olacak. 45 aydır yapıyoruz. Yani yaklaşık 4 yıla gidiyoruz. 3 ay sonra 4 yıldır devam ettiğimiz bir şey. Bugün dağıttığımızla birlikte 4 bin 500 olacak. Ayrıca Valimiz, Bakanımız 2 bin 71 tane dağıttı. Öyle olunca 6 bin 571 tane bisiklet dağıtmış oluyoruz. Amacımız bisikletsiz çocuk kalmasın," dedi.

Başkan Bahadır, programın yalnızca çocukları değil her yaştan vatandaşın spor yapmasını teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti. İlçede yapımı süren park ve gölet projelerine değinerek Mete Gazoz Parkı'ndan ileriye doğru yeni düzenlemeler yapılacağını aktardı. Ayrıca Bahçelievler'de ikamet eden, kriterlere uyan ihtiyaç sahibi ailelere aylık 10 bin lira destek verileceğini ifade etti.

ailelerden ve çocuklardan yansımalar:

Etkinliğe katılan aileler yoğun ilgi gösterirken, bisiklet kazananlardan Ayşe Keser başvurularını belediyenin sosyal medya sayfası üzerinden yaptıklarını belirterek, "Bize çıktı. Çok mutlu olduk. Bu organizasyonu hazırlayan Bahçelievler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Şanslıydık ve bize çıktı. Çocuğumla birlikte ben de bisikletle turlarım" dedi.

Çocuklardan Ömer Hamza Keser ise, "Anneme ve Bahçelievler Belediyesine çok teşekkür ederim. Kazandım ve çok mutluyum. Buralarda bisikletle turlamayı düşünüyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Belediye, dağıtımların çocukları açık havada daha çok vakit geçirmeye ve spor alışkanlığı kazanmaya yönlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR, TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN BAHADIR, TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sapanca'da 'Gazze için yürüyoruz' yürüyüşü: Filistin'e destek ve çağrı
images

Sivas’ta kırsalda seferberlik: 350 bin büyükbaş şap aşısı ve küpeleme başlıyor
images

Kongreden mazbata törenine: Esen Çınar Kula yönetimini resmen devraldı
images

Çayırova'da Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenilendi: 170 milyon liralık yatırım

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe’de çöken binada yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı

Sapanca'da 'Gazze için yürüyoruz' yürüyüşü: Filistin'e destek ve çağrı

Şehzadeler’de süt kardeşim projesiyle 8 bin 40 litre süt ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı

CW Enerji'den entegre atılım: Fortune 500'de 63 basamakla 236. sırada

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı