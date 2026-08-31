Bahçelievler’de 30 ağustos: kortejden PAU konserine birlik ve coşku

Bahçelievler'de 30 Ağustos kutlamaları

Bahçelievler Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler gün boyu sürdü. Kutlamalar, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen PAU konseriyle taçlandı.

Kortej ve resmi törenler:

Sabah saatlerinde başlayan resmi törenlerin ardından kortej düzenlenerek bayram coşkusu ilçe sokaklarına taşındı. Türk bayraklarıyla donatılan kortejde gençler ve vatandaşlar birlikte yürüyüp marşlara eşlik etti.

Başkanın mesajı ve belediye hizmetleri:

Programa katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kutlamalarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı ve şöyle dedi: "Bugün, şanlı tarihimizin sembolü olan Büyük Zafer’in 104. yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Bu gurur günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm komşularıma teşekkür ediyorum."

Bahadır ayrıca, "Türk milleti esareti hiçbir zaman kabul etmedi" vurgusunu yaparak Milli Mücadele'deki kararlılığı hatırlattı ve Atatürk'ün sözlerini paylaştı: "Ya istiklal ya ölüm" ve "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır".

Konuşmasında belediyenin sosyal destek programlarına da değinen Bahadır, Semt Lokantası'nda üç çeşit sıcak yemeğin 55 lira, Bi Ekmek projesinde ekmeğin 10 lira olduğunu, ihtiyaç sahibi ailelere et desteği sağlandığını ve bugüne kadar 20 bin emekliye toplam 250 milyon lira destek verildiğini aktardı. Ayrıca Komşu Payı projesiyle gönül köprüleri kurduklarını belirtti.

PAU konseriyle sona erdi:

Başkanın konuşmasının ardından sahneye çıkan PAU, sevilen şarkılarını seslendirirken alanı dolduran vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla konseri coşkuyla izledi. Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümüne yakışır bir birlik ve dayanışma atmosferiyle tamamlandı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE VATANDAŞLAR GÜN BOYUNCA BAYRAM COŞKUSUNU YAŞADI. KUTLAMALAR, AKŞAM SAATLERİNDE MİLLİ EGEMENLİK PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PAU KONSERİYLE TAÇLANDI.