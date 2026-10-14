bahçelievler'de akşam fırtınası: ters dönen şemsiyeler ve yürümekte zorlananlar

olayın gelişimi:

İstanbul Bahçelievler'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede şiddetini artırdı. Özellikle Yenibosna çevresinde etkili olan rüzgâr, sokaklarda hareketliliğe neden oldu ve evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hazırlıklı olarak dışarı çıkanlar da bu kez fırtınanın etkisiyle karşılaştı; şemsiyeler ters dönerek korunmaya çalışanların işini zorlaştırdı. Islanmamak için acele edenler ile yürümekte güçlük çekenler, kent trafiğinde aksamalara yol açtı.

sokak görüntüleri:

Kısa sürede çekilen görüntülerde, şiddetli rüzgârın insanların dengelerini bozduğu ve şemsiyelerin kontrolünün kaybedildiği anlar yer aldı. Bazı vatandaşlar şemsiyelerini tutmak için çaba sarfederken, bazıları rüzgârın önünde hızla ilerlemeye çalıştı.

Videolarda görülen sahneler, yağmur altında yürüyenlerin birbirine yardım ettiği, kimi kişilerin ise sığınacak kuru bir nokta aradığı anları yansıtıyor. Bu kesitler, fırtınanın günlük hayatı ne denli etkilediğini gözler önüne serdi.

vatandaşların mücadelesi ve yansıyan anlar:

Olay sırasında yollarda bulunanlar, şemsiyelerin uçmaması için ellerinden geleni yaptı; bazı şemsiyeler ise tamamen tersine dönerek kullanılamaz hale geldi. Kameralara yansıyan görüntüler, akşam saatlerindeki bu ani hava değişiminin etkisini net biçimde ortaya koydu.

Fırtına nedeniyle yürümekte zorlananların ve ıslananların olduğu kayıtlarda, şehir yaşamının beklenmedik hava koşullarına hızlı tepki verdiği görülüyor. Yetkililerce yapılan herhangi bir açıklama haberde yer almamaktadır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE ETKİLİ OLAN FIRTINA ŞİDDETİNİ ARTIRINCA ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI. SOKAKTA YÜRÜMEKTE ZORLANAN VE ŞEMSİYELERİ TERS DÖNEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.